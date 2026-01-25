Türkiye'nin günlerdir konuştuğu korkunç skandalda yeni bir gelişme daha oldu. Kahramanmaraş'ta yoğun bakımdaki 5 günlük bebeği, şiddet uygulayarak engelli bıraktığı iddia edilen hemşire H.D.B., tutuklandı. Hemşire gazetecilerin 'Bebeği neden darp ettiniz?' sorularına ise cevap vermedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde görevli hemşire H.D.B.’nin 2021 yılında 5 günlük Deniz bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

DÜN TESLİM OLMUŞTU

Ailesinin doğuştan engelli olduğunu düşündüğü bebeğin, maruz kaldığı darp sonrasında engelli kaldığı öne sürülmüştü. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olmuştu.

Kahramanmaraşta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

TUTUKLANDI!

Türkiye’nin konuştuğu tüyler ürperten skandalda yeni bir gelişme oldu. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye giriş ve çıkışlarında polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınan hemşire gazetecilerin 'Bebeği neden darp ettiniz?' sorularına ise cevap vermedi.

Kahramanmaraşta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 5 günlük bebeğe şiddet uygulamıştı! O hemşire teslim oldu

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz, doğdu.

Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'i kontrol eden bir hemşire bacağında şişlik gördü. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine Deniz muayene edildi.

Kahramanmaraşta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

HEMŞİRE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Hastane yönetimi güvenlik kamerası kamera görüntüleri inceledi ve bebeğin 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B.'nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastane ise aileye bilgi vermedi.

Taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklandı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi. Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire Hazel Dırık B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraşta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

AİLE E-DEVLETTEN ÖĞRENDİ

e-Devlet'ten aileye dava gününe dair mesaj gitti, böylelikle aile hemşire Hazel Dırık B.'nin kızları Deniz'e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrendi.

Kahramanmaraşta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

“İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ AĞIR BİR İHLAL”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savunmasız bebeğe yönelik saldırı görüntülerinin vicdanları yaraladığını belirterek “Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Hemşire Hazel D.B., hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası