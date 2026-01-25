Kahramanmaraş’ta hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde emniyete giderek teslim oldu.

Kahramanmaraş’ta 2021 yılında yenidoğan bir bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire Hazel D.B., hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanığın tutuklu yargılanmasına hükmedilmesinin ardından Hazel D.B.’nin Dinar’daki bir polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde yaşandı. Henüz 5 günlük olan D.E.B. isimli bebeğe şiddet uygulandığı iddiası üzerine adli süreç başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hemşire Hazel D.B. hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açıldı. Davanın 23 Ocak’ta görülen duruşmasında mahkeme, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

