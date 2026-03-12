Alışveriş merkezleri kriz dinlemedi. 2024 yılını 54 milyar dolar ciro ile kapatan AVM’ler 2025 yılında ise 59 milyar dolar ciroya ulaştı.

ÖMER TEMÜR - Metrekare başına düşen toplam ciro ise Türkiye genelinde yüzde 30 artarak 191 bin 803 lira oldu.

İstanbul AVM’lerinde metrekare başına ciro artışı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirken, Anadolu AVM’lerinde artış oranı yüzde 35,3’e ulaştı. Ciro endeksinde kategori bazında en fazla artış yüzde 35 ile giyimde görüldü.

Teknoloji kategorisinde yüzde 31, yiyecek içecek kategorisinde yüzde 30, hipermarket kategorisinde yüzde 30, diğer kategorisinde yüzde 23 ve ayakkabı çanta kategorisinde yüzde 11’lik artış yaşandı. Ciro tarafındaki güçlü artışa karşın ziyaretçi sayısında yüzde 3 düştü.

Nuri Şapkacı

Türkiye’de 445 AVM’nin toplam 14 milyon metrekare kiralanabilir alana sahip olduğunu belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, “2025’te 4 AVM açıldı. Bunların önemli kısmı geçmişte yapımı durmuş, ötelenmiş AVM’ler. Bunlar yavaş yavaş açılmaya başlıyor. 2026’da İkisi İstanbul’da olmak üzere Ankara, Elâzığ ve Muğla’da 5 AVM açılacak. AVM’si olmayan 13 ilimiz var” diye konuştu.

Şapkacı, AVM yatırımlarına farklı sektörlerden de ilgi olduğunu dikkat çekerek şunları kaydetti:

Özellikle AVM tarafında yatırım yapan gruplar, genellikle perakende ve AVM sektörünü bilen insanlar. Ama istisnai olarak son bazı satın almalarda şunu da gördük, riskini dağıtmak isteyen iş insanları var. Bu iş insanları güvendiği bir AVM varsa, sabit bir getirisi varsa buralara yatırım yapma eğilimine girmiş durumdalar. Ama önemli olan AVM’ler el değiştirirken, içerideki yabancı yatırımcıları kaybetmemeliyiz.

