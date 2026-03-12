İran’da yeni kurulan terör ittifakı, Güney Azerbaycan’ı işgale hazırlanıyor. Hain plana Türkiye’nin müdahale etmesinden korkan terör elebaşları “Bizi Türk füze ve SİHA’larından koruyun” diye ABD ile İsrail’e yalvardı.

YILMAZ BİLGEN - İran’a yönelik 28 Şubat bombardımanı ile başlayan savaş, farklı dinamikleri denkleme sokan ve Orta Doğu’yla birlikte Türk dünyasını da kapsayan bir boyut kazandı. İsrail’in Güney Azerbaycan’ı hedef alan saldırıları dikkat çekerken Kürt kanadı yaşananları fırsata çevirme adına harekete geçti.

Saha kaynakları, Irak üzerinden silah, terörist ve lojistik sevkiyatın başladığı bölgede, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Emekçiler Topluluğu (KOMALA) ve İran Kürdistanı Mücadele Örgütü (Sazman-ı Xebat) ittifakı, ABD ve İsrail’den Güney Azerbaycan’ın uçuşa yasak bölge (No-Fly Zone) ilan edilmesini talep etti. Bu talebin altında Türk SİHA ve füzelerine duyulan korkunun yattığı belirtildi. Örgütlerin kendilerini korumaları için İsrail’e yalvardığı aktarıldı.

PJAK İsrail'e yalvardı! Terör örgütü Güney Azerbaycan'da uçuşa yasak bölge istedi

İran Kürdistanı Koalisyonu adı verilen ittifakın yöneticilerinden Halit Azizi, bu hain planı açıkça itiraf etti. Kara saldırıları için şartların uygun olmasını beklediklerini söyleyen Azizi “Siyasi ve askerî olarak güçlerimiz hazır. Doğru anı bekliyoruz” dedi. KOMALA Genel Sekreteri Rıza Kaabi de İran topraklarına yönelik muhtemel eylemlerin ABD öncülüğünde kurulacak bir “uçuşa yasak bölge” ile mümkün olabileceğini dile getirdi. 1991 Körfez Savaşı sonrası Irak’ın kuzeyinde ABD, İngiltere ve Fransa tarafından ilan edilen uçuşa yasak bölgeyi örnek gösteren Kaabi “O dönemde oluşturulan askerî güvenli alanı, bugünkü Kürt otonom bölgesinin kurulmasına imkân tanıdı. Benzer bir koruma kalkanını İran sınırları içinde de tesis edilmeli” diye konuştu. (PAK) Sözcüsü Halil Nadiri ise Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta “İran’da on binlerce gücümüz var. Savaşa katılmak için şartlarımızdan biri ‘uçuşa yasak bölge’ uygulanmasıdır” ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. YENİSEY: TÜRK DÜNYASI İÇİN MİLLÎ GÜVENLİK MESELESİ

Azerbaycan kökenli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Gülara Yenisey, Irak’ta ilan edilen 36. paralel uygulamasını hatırlattı ve “O günkü uçuşa yasak bölge ile o coğrafyada hem Kürt devletçikleri kurdular hem de Kandil PKK’nın merkezi oldu” yorumunda bulundu.

Doç. Dr. Gülara Yenisey

Suriye’nin kuzeyinde uygulanan ‘Rojava’ projesinin bir kopyasının, bu defa İran-Türkiye sınır hattı boyunca ‘Rojhilat’ adıyla devreye sokulmak istendiğine dikkat çeken “Güney Azerbaycan ciddi tehdit altında. PKK ve bileşenlerinin öfkesi korkunç sonuçlar doğurabilir. Orada bir soykırım ihtimali var. Hazırlıklı olmalıyız. ABD-İsrail saldırılarının bölgede demografik ve siyasi haritayı değiştirme amacı güttüğü çok açık. Muhtemel bir otorite boşluğuyla oluşacak kaos ikliminde korsan devletçik planı devreye sokulacak. Rojhilat Projesi olarak adlandırdıkları korsan devlet için belirlenen hedef Güney Azerbaycan. İşgal ve soykırım için Türkiye ile Azerbaycan sınırlarını kapatılması ve bölgeyi ‘uçuşa yasak alan’ ilan ettirmek istiyorlar. Bu Türkiye ve Azerbaycan’a karşı set çekmektir, önünü kesme hamlesidir. Türk devlet aklı, PKK’yı ülke içerisinde, Irak’ta ve Suriye’de tamamen etkisiz kıldı. İşte bu sebeple Türkiye’ye ve Türklere karşı çok büyük hınç içerisindeler” ifadelerini kullandı.

