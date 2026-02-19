İtalya’nın Rigali kasabasında 3 köpeğiyle yaşayan 52 yaşındaki Salvatore Allegrucci, geçen hafta evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Allegrucci’den uzun süre haber alamayan yakınları ekipleri harekete geçirdi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, günlerce kapalı olan evde aç kalan 3 köpeğin, sahiplerinin cansız bedenini parçaladığını belirledi.

Kan donduran olay, İtalya’nın Rigali kasabasındaki bir dairede 15 Şubat’ta yaşandı.52 yaşındaki Salvatore Allegrucci’den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, daireden gelen ağır kokulardan şüphelenerek kapıyı kırdı ve içeri girdi.

CESEDİNİ PARÇALAYIP YEMİŞLER

The Sun’ın haberine göre, yapılan ilk incelemelerde talihsiz adamın bulunmadan 4 gün önce fenalaşarak hayatını kaybettiği bildirildi. Evde mahsur kalan 3 pitbul cinsi köpeğin ise açlıktan sahiplerini yediği belirlendi. Yetkililerin aktardığına göre adamın cesedi evin içinde kanlar içinde ve parçalanmış bir haldeydi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, evdeki üç köpek veteriner hizmetleri tarafından koruma altına alındı. Allegrucci’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporu bekleniyor.

