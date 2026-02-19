İngiltere’de ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı ortaya çıkan eski prens Andrew Mountbatten-Windsor kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'nin eski Prensi Andrew, Epstein dosyalarıyla ilgili olarak kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, sabah saatlerinde 6 sivil araçla mülke giren 8 dedektif, Andrew’un Norfolk'taki Sandringham Malikânesi'nde arama yaparak polis tipi dizüstü bilgisayarlara ve bazı belgelere el koydu.

Epstein'le bağlantısı çıkmıştı: Prens Andrew gözaltında

Polis, şubat ayı başında yaptığı açıklamada, yakın zamanda yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde yer alan iddiaları incelediklerini duyurmuştu. Prens’in, İngiltere’nin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde gizli hükümet belgelerini pedofili milyarder Epstein ile paylaştığı iddia ediliyor.

Andrew, suçlamaları reddederken, Epstein ile olan arkadaşlığından pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Ancak ABD hükümeti tarafından yayımlanan yeni belgeler sonrasında konuya ilişkin hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

Prens Andrew, intihar eden mağdur Virginia Giuffre’ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya. Ayrıca Epstein’in, 20’li yaşlarındaki bir kadını Andrew ile cinsel ilişki için İngiltere’ye getirdiği iddiaları da yer alıyor.

Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Thames Valley Polisi, konuya ilişkin kamuoyuna uygun zamanda bilgi verileceğini bildirdi.

