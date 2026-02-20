Sivas’ta teravih namazına gitmek için evden çıkan gelin ve kaynana, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Nadiye ve Zeliha Akalan, düzenlenen cenaze töreninin ardından birlikte toprağa verildi.

Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında teravih namazı için Ali Muhtar Camisi’ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan’a otomobil çarptı.

Teravih için evden çıktılar, acı haberleri geldi! Gelin kaynana aynı gün can verdi

İKİSİ DE VEFAT ETTİ

Nadiye Akalan (78) olay yerinde hayatını kaybederken, Zeliha Akalan ise kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti.

DEFNEDİLDİLER

Gelin ve kaynana için Ayyıldız Camii’nde kılınan cenaze namazına Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, hayatını kaybedenlerin yakınları ve sevenleri katıldı. Zeliha Akalan ve Nadiye Akalan’ın cenazeleri kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

