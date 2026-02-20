Mübarek Ramazan ayına giriş yapılması ile beraber oruç tutmaya dair birçok detay merakla araştırılıyor. Yolculukta oruç tutma durumu, seferiyken oruç farz mı değil mi, kaza gerektirir mi gibi konular Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların gündemine yerleşti.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte milyonlarca kişi oruç ibadetini yerine getirmeye başladı. İlk sahurun ardından birçok kişi ''Yolculukta (seferi) oruç tutmak gerekir mi?'' sorusuna cevap ararken yolculukta oruç tutmaya dair birçok detayı da araştıyor. İşte, seferiyken oruç tutma durumuna dair bilgiler...

YOLCULUKTA (SEFERİ) ORUÇ TUTMAK GEREKİR Mİ?

Şehir dışına çıkan ya da uzun yolculuk planlayan vatandaşlar seferilik durumunda orucun hükmünü, ertelemenin şartlarını ve kazanın gerekip gerekmediğini araştırıyor. Yolculuktayken yani seferiyken oruç tutmak farzdır ama orucu kazaya bırakmak caizdir. Seferde oruç tutmak gerekmediği halde, Ramazan orucunu tutan kişi ise nafile değil farz sevabı alır.

ŞEHİRLER ARASI ŞOFÖRLÜK YAPANIN ORUÇ TUTMAMASI GÜNAH MI?

Sürekli yolculuk yapan veya şehirler arası şoförlük yapan birinin ''özürsüz olarak'' oruç tutmaması günahtır. Eğer seyahat edeb veya mesleği gereği sürekli yolda olan kişinin işini aksatacak büyük bir zorluğu yoksa oruç ibadetini terk etmemesi gerekir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Ramazanda mazeretsiz bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz.) [Tirmizi]

Şu halde, bir özür olmadan oruç yememeli. Dini bir özrü olanın, orucunu kazaya bırakması caiz olur. Yolculukta sıkıntı olur, iş aksar veya kazaya sebep olacak bir durum olursa, kazaya bırakmak caiz olur. Hadis-i şerifte, (Yolculukta [sıkıntı içinde] oruç tutmak, takva değildir) buyuruldu. (Buhari) [Yolculuk veya sefer demek, 104 km'den uzak yere gitmek üzere yola çıkmaktır. Bunlardan daha kısa yola giden seferi olmaz. Burada takva daha çok sevap kazanmak manasındadır.]

SEFERİYKEN ORUÇLU OLUNCA HANGİ ŞEHRE GÖRE İFTAR YAPILIR?

Otobüs, gemi, tren veya uçakla yolculuk yaparken oruçlu olan kişi iftarını vardığı yerin akşam namazı saatine göre yapar. Seferiyken oruçlu olunca varılan şehrin güneş batma saati esas alınarak oruç açılmalıdır.

Dünyanın hangi şehri olursa olsun, oruçta ve namazda, herkes vardığı şehrin vaktine göre hareket eder. Güneş batmadan oruç açılmaz ve akşam namazı kılınmaz.

