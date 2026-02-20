Eskişehir’de diş çıkaran 8 aylık bebeğin hastaneni ihmali nedeniyle öldüğünü iddia eden acılı baba isyan etti. Sadece ateşi çıkan bebeğine kan takviyesi yapıldığını, ölüm sebebinin açıklanmadığını belirten Oğuz Yurtalan “Çocuğum ölmüş, morarmış, çürüme aşamasına gelmişti. Otopside doktor, 'Çocuğun çok sağlıklı, ölmesi imkansız' dedi. Çocuğumu öldürüp bana teslim ettiler” dedi.

Diş çıkardığı için ateş yükselen 8 aylık Aslan Yurtalan’ın ailesi, bebeği tedavi edilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Ateş düşürücü ve ağrı kesici kullanan aile, bu kez bebeği Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Bebek, 13 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Bebeğin kan tahlillerinde yüksek oranda bakteri çıktığı öne sürüldü.

Hastanede şüpheli ölüm! 8 aylık Aslan’a ne oldu: Otopside doktor imkansız dedi

“ÇOCUĞUM MOSMORDU”

Baba Oğuz Yurtalan, yaşananları şöyle anlattı:

Çocuğun ciğer enzimleri yükselmiş, 'Ağrı kesici aldığı için bu çocuğu 24 saat müşahede altında tutalım. Ondan sonra çıkar, gidersiniz' dediler. Çocuğumu şehir hastanesinin 4'üncü katındaki çocuk bölümüne yatırdım. Gece içime bir acı çöktü. Çocuğuma ağrı kesici vermediler, hiçbir şey yoktu. Çocuğuma hiçbir şey yapılmadı, sadece gözetim altındaydı. Gece oraya gittiğimde çocuğum mosmordu. Hemen koştum, 'Doktor, yetiş. Çocuğum ölüyor, ne oluyor?' dedim. O da, 'Ben doktoru çağırayım' dedi. Bir tane doktor geldi, 'Ya ben çocuğunuzu ilk defa gördüm' dedi. 'Hocam 2 gündür yatan bir çocuğu nasıl yeni görürsünüz siz' dedim. 'Bu çocuk ölüyor, hemen yoğun bakım almamız lazım' dedi.

“KAN VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Bebeğin yoğun bakıma alındıktan 20 dakika sonra kalbinin durduğunun söylendiğini belirten acılı baba şunları söyledi:

Çocuğuma 2 ünite kan vereceklerini söylediler. Bu çocuk cerrahi bir olaya girmedi, yani kan kaybı olmadı. Bize o süre zarfında çocuğumu hiç göstermediler. Akşam 7'de gördüğümde çocuğumuz morarmış, gerçekten ölmüş. Yani bildiğiniz çürüme aşamasına gelmiş çocuğum. 'Artık yeter, bu çocuk ölmüş. Hocam niye zorluyorsunuz?' dedim. 'Biz bunu diyalize bağlayalım, kanını temizleyelim' dediler. Çocuğum bildiğiniz şişmiş, davul gibi olmuş. Onlar bizi çıkarttıktan 15 dakika sonra, 'Çocuğunuz öldü, vefat etti' dediler ama o sürede bir sürü doktor girdi ve çıktı.

“BALON GİBİ OLMUŞ”

Kimsenin ölüm sebebini söylemediğini açıklayan baba, şunları anlatarak tepki gösterdi:

Otopside doktor, 'Çocuğun çok sağlıklı, ölmesi imkansız' dedi. Bütün her şeyi dört dörtlüktü ama raporda çocuğun çürümeye başladığı yazıyordu. Yani benim çocuğum çok erkenden ölmüş, o kadar çok serum vermişler ki balon gibi olmuş. Bakıyorum otopsi raporuna, çocuğun idrar torbası bomboş. Çocuğumun gözleri yuvasından çıkmak üzereydi. Sağlam giren çocuğumu öldürüp bana teslim ettiler. Kimse de bu çocuğun nasıl öldüğüne inanmıyor.

