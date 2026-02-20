500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bursa’da inşa edilecek 17 bin 225 TOKİ konutu için kritik süreç başladı. TOKİ Bursa kura çekimine katılmaya hak kazananların yer aldığı kabul ve ret listeleri yayımlanırken, kura tarihi ve canlı yayın detayları da belli oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesinde Bursa etabı için geri sayım sürüyor. Başvurusu onaylanan adaylar kura çekimiyle hak sahibi olmaya hazırlanırken, çekilişin yapılacağı tarih, saat ve sonuçların açıklanacağı ekran vatandaşların gündeminde yer alıyor.

TOKİ BURSA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR BELLİ OLDU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bursa genelinde yapılacak sosyal konutlar için başvuruları tamamlanan adayların sonuçlarını duyurdu. Şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç ve üç çocuklu aileler başta olmak üzere farklı kontenjanlardan başvurusu kabul edilen vatandaşlar kura çekimine katılma hakkı elde etti. Başvuru şartlarını taşımadığı belirlenen adayların yer aldığı reddedilenler listesi de aynı anda yayımlandı.

Açıklanan listelerle birlikte kuraya girecek isimler netlik kazanırken, vatandaşlar sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeye başladı.

TOKİ Bursa kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! Kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa’da yapılacak hak sahibi belirleme kurasının 21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı. Kura çekilişinin saati 14.00 olarak açıklandı.

TOKİ Bursa kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! Kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Kura tamamlandıktan sonra sonuçların aynı gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Hak sahipliği bilgileri hem TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden hem de e-Devlet sistemi aracılığıyla görüntülenebilecek. Böylece başvuru sahipleri kendilerine konut çıkıp çıkmadığını anlık olarak öğrenebilecek.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Hak sahipliği belirleme kurası, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişi salonda takip edemeyen vatandaşlar kura sürecini internet üzerinden izleyebilecek. Canlı yayın sayesinde kura sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesi sağlanacak.

TOKİ Bursa kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! Kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BURSA'DA NEREDE YAPILACAK?

Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550

Büyükorhan 100

Gemlik 3000

Harmancık 100

İnegöl 4000

İznik 250

Keles 100

Mudanya 300

Mustafakemalpaşa 750

Orhaneli 175

Bursa Orhangazi 400

Yenişehir 500

İLGİLİ HABERLER HABERLER Gaziantep TOKİ kura sonucu! TOKİ Gaziantep kura çekimi asil yedek isim listesi sorgulama

Haberle İlgili Daha Fazlası