Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcıya 140 bin lira kaptıran kadın, polise başvurdu. Şahsın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan bir kadın, kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü.

TELEFON DOLANDIRICILIĞINA UĞRADI

Alınan bilgiye göre, ilçenin Vardallı mahallesinde oturan E.Ö (38) isimli kadın, kendisini telefonla arayarak avukat olarak tanıtan şahsın kendisinin yasa dışı bahis sitesine girdiğini, dosyanın kapatılması için para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine paniğe kapıldı.

140 BİN LİRASINDAN OLDU

Şahsın gönderdiği hesaba toplamda 140 bin TL para yatıran kadın, kendisini arayan şahsa bir süre sonra ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. İlçe polis karakoluna başvuran kadın şikâyetçi olurken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

