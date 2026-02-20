Trabzon'da sokak köpeğinin saldırısından kaçan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül yola atladı. Belediye otobüsünün çarpması sonucu genç kız ağır yaralandı.

Dün öğle saatlerinde Trabzon Değirmendere Mahallesi'nde kaldırım üzerinden yürüyerek kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21) sokak köpeğinin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak köpekten kaçmak isterken yola atladı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

O sırada yoldan geçen belediye otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye sürüklenirken, kaza sonrası Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Ameliyata alınan Gül'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

