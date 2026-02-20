İhlas Haber Ajansı
Köpeklerden kaçan genç kız otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
Trabzon'da sokak köpeğinin saldırısından kaçan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül yola atladı. Belediye otobüsünün çarpması sonucu genç kız ağır yaralandı.
Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Cennet Nesibe Gül, sokak köpeğinden kaçarken yola atlayınca belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
Dün öğle saatlerinde Trabzon Değirmendere Mahallesi'nde kaldırım üzerinden yürüyerek kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21) sokak köpeğinin kendisine doğru koşması üzerine paniğe kapılarak köpekten kaçmak isterken yola atladı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
O sırada yoldan geçen belediye otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye sürüklenirken, kaza sonrası Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Ameliyata alınan Gül'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
