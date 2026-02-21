Dolandırıcıların 'kurumsal maskesi' hayatlarını karartıyor: Profesyonel dil ile suça ortak ettiler!
Kredi vaadiyle kandırılıp hesapları suç gelirlerini aklamak için kullanılan vatandaşlar, dolandırıcıların “kurumsal dil” tuzağına düşüyor. Mağdurken sanık durumuna düşen son kurban Hüseyin D. oldu.
- Hüseyin D., kredi vaadiyle dolandırıcılar tarafından kandırılarak ATM'den para yatırma ve çeşitli masraflar adı altında ödemeler yapmaya zorlandı.
- Dolandırıcılar, Hüseyin D.'nin hesabını suç gelirlerinin aktarılması için kullanarak onu istemeden bir suç şebekesinin parçası haline getirdi.
- Mağdur Hüseyin D., zararı gidermeye çalışmasına rağmen "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- Hüseyin D., istemeden alet olunan durumlarda zararın giderilmesi halinde hapis cezası yerine ekonomik ceza verilmesi gerektiğini savunuyor.
GAMZE ERDOĞAN- Türkiye’de her geçen gün çeşitlenen dijital dolandırıcılık yöntemleri vatandaşları farkında olmadan bir suç şebekesinin parçası hâline getiriyor.
Eskişehir’de yaşayan Hüseyin D, kredi alma ümidiyle girdiği bu yolda profesyonel bir ağın kurbanı oldu.
13 Kasım 2023’ten bu yana yaşadığı süreci gazetemize anlatan Hüseyin D, dolandırıcıların kendisine “açık hat” üzerinden ulaştığını belirterek “Kredi kullandırma vaadiyle arandım. Hesabımda belirli bir para hareketi olursa kredi çıkacağı söylendi. Finansal zorluk içinde olduğum için inandım. Önce hesap açtırdılar, ardından 7 bin TL’yi ATM’den yatırmamı istediler.
Psikolojik baskı ve sürekli değişen senaryolarla beni tamamen yönlendiriyorlardı. Kredinin onaylandığı yalanıyla “sigorta”, “damga pulu” ve “EFT ücreti” adı altında sürekli ödeme talep ettiler.
Vazgeçmek istediğimde ‘Şikâyet etsen de paranı iade etmeyiz, bir daha kredi çekemezsin, kırmızı kalem yersin’ denildi. İşlemler hızlansın diye hesabıma 15 bin TL gönderdiler. Limit sebebiyle çekemeyince parayı alıp tekrar yatırmam istendi. Her seferinde ‘Müdür imza atıyor’, ‘Şube kapandı’ gibi bahaneler sıralandı. Hat tamamen kapandığında dolandırıldığımı anladım” şeklinde konuştu.
EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA
Kendi hesabına suç gelirlerinin aktarılması sebebiyle istemeden bir suç şebekesinin üyesi hâline geldiğini söyleyen Hüseyin D. “Mağduriyetleri gidermeme rağmen TCK 158/1-f kapsamında 2 yıl 1 ay hapis cezası aldım. İstemeden alet edildiğimiz durumlarda, zararı giderdiğimiz hâlde hapis cezası almak istemiyoruz. Zararı gidermiş vatandaşın dosyası kapansın. Ekonomik suça ekonomik ceza anlayışı benimsensin istiyoruz” ifadelerini kullandı.