Bordo mavililerin devre arasında kendisi için 8,7 milyon avro bonservis önerdiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirten 22’lik forvet “Türkiye’ye gitmeye hazırım” dedi

Fırtına’nın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Norveç ekibi Sarpsborg’un golcüsü Daniel Karlsbakk transfer sürecini ve hayalini anlattı.

ÇOK CAZİP TEKLİF

22 yaşındaki forvet, Trabzonspor’un kendisi için ciddi bir yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade ederek “Trabzonspor beni istedi ve gerçekten çok cazip bir teklif sundu. Yaklaşık 100 milyon Norveç kronu (yaklaşık 8,7 milyon avro) bonservis bedeli ödemeye hazırlardı. Bu kadar büyük bir kulübün ilgisi beni hem şaşırttı hem de çok heyecanlandırdı” dedi.

TARAFTARIN İLGİSİ ETKİLEYİCİ

“Türkiye’de taraftarlar söylentileri duyar duymaz çok hızlı reaksiyon veriyor” diyen Karlsbaak “Binlerce mesaj ve büyük bir ilgi vardı. Bu tutku gerçekten etkileyici. Görüşmeler kulüpler arasında sürerken sürekli bunu düşünmek zorundaydınız, benim için stresli bir dönemdi. Trabzonspor hakkında Anders Trondsen ile görüştüm ve çok olumlu bilgiler aldım. Şu an Sarpsborg’da mutluyum ancak Trabzonspor gibi büyük bir kulübe ve Türkiye gibi bir lige gitmeye hazırım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz” ifadesini kullandı.

