Dokuz yıl 8 gün önce hayallerle yola çıktıklarını ve bunun bazılarını gerçekleştirdiklerini belirten Dursun Özbek “İstediğimiz seviyeye geliyoruz. Bundan sonraki dönemler için de hayallerimiz var” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Başkan Dursun Özbek mutlu, gururlu ve umutlu... “Ciddiyeti elden bırakmadan hedefe doğru yürümemize devam edeceğiz” diyen G.Saray Kulübü Başkanı, “Her iş hayallerle başlıyor. 9 yıl 8 gün önce benim de hayalim vardı. Sadece sportif anlamda değil gerek finansal, gerekse tesisleşmede. Bugün o hayalleri görmekten şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonraki dönemler için de hayallerimiz var. Türk sporu için hayalimiz var. Yeni dönemde de adayım” ifadesini kullandı.

Galatasaray mobilya markası Alfemo ile futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

SÖZ HAKKI BİZDE...

Juventus maçında taraftarla bütünleşmenin kendisini çok duygulandırdığını belirten Özbek “Muhteşem bir birliktelik oluştu. Çok büyük mutluluk silsilesi vardı. O maçta Türk insanını da mutlu ettiğimizi düşünüyorum” dedi. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise ocak ayında güzel bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayarak “Bu da kendisini sahada gösteriyor. Aldığımız oyuncuların sezon sonunda satın alma opsiyonu bize ait. Karar verici bizleriz. Üç kulvarda mücadele veriyoruz. İnşallah sonu güzel olacak” şeklinde konuştu.

OSİMHEN DİNLENDİRİLECEK! SAHNE İCARDİ’NİN

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2’lik skorla deviren Galatasaray’da gözler lige çevrildi. Sarı kırmızılılar deplasmanda bugün Konyaspor karşısına çıkacak. Sağ dizinde ağrıları bulunan Osimhen, tedbir amaçlı olarak kadroya alınmadı. Dinlendirilecek olan Nijeryalı yıldızın Juventus karşısında sahada olacağı öğrenildi. Osimhen’in yokluğunda ilk 11’de sahaya Mauro İcardi çıkacak.

