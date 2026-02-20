Antalya’da muz ticareti yapan Kahramanmaraşlı 45 yaşındaki Mehmet Demir ile 70 yaşındaki Şerife Şimşek arasında “bal peteğim” sözleriyle başlayan ilişki, hüsranla sonuçlandı. Evlilik vaadiyle 7 milyonluk evinin gittiğini iddia eden Şimşek, soluğu Müge Anlı’nın programında aldı. 30 yıldır bekar yaşayan ve hayatını Demir ile birleştirme planları kuran kadın “70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Yalancı Mehmet hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz…” diyerek dert yandı.

70 yaşındaki Şerife Şimşek, Müge Anlı’nın programına katılarak, gönlünü kaptırdığı Kahramanmaraşlı 45 yaşındaki Mehmet Demir’in kendisini dolandırarak evini sattığını ve ardından kayıplara karıştığını iddia etti.

“BANA ‘BAL PETEĞİM’ DERDİ, SEVGİSİ EVİMİ ALANA KADARMIŞ”

Şimşek’in anlattığına göre, olaylar yaklaşık 1,5 yıl önce başladı. 40 yaşında dul kalan ve 30 yıl boyunca beş çocuğuna bakarak kimseye gönül vermeyen Şimşek, çalıştığı muz tarlasının işletmecisi Mehmet Demir ile tanıştı. Evlilik vaadiyle kendisine kandığını öne süren yaşlı kadın şunları söyledi:

“Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana ‘bal peteğim’ derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. Mehmet ne yaptı bilmiyorum, 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Evi elimden aldı, sevgisi de bitti. Onunla beraber Hatay’a kaçmıştık. Yalancı Mehmet hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz…”

MÜGE ANLI: NE DİYECEĞİMİ BİLMİYORUM

Şerife Şimşek’in konuşmasından sonra söze giren Müge Anlı “İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

KÖTÜ PLANLARINI DEVREYE SOKTU

İddiaya göre Mehmet Demir, Şerife Şimşek’in torunundan dubleks dairesi olduğunu öğrendikten sonra dolandırıcılık planını devreye soktu. “Seni Hatay’a götüreceğim, orada evleniriz, hayat arkadaşı oluruz” vaatleriyle kadını ikna eden Demir, mülkleri takas etme teklifinde bulundu ve yaşlı kadını kendi üzerine alacağı evin tapusunu yaptırmak için tapu dairesine götürdü.

400 BİN YATIRIP SONRA GERİ ÇEKMİŞ

Dolandırıcılık iddiasının en çarpıcı kısmı para trafiğinde yaşandı. Mehmet Demir, güven sağlamak amacıyla Şimşek’in hesabına 400 bin TL yatırdı, kısa süre sonra parayı geri çektirerek elinden aldı. Üzerine aldığı 7 milyon TL değerindeki dubleks daireyi ise kısa sürede satarak Şerife Şimşek ile tüm bağını kopardı.

CANLI YAYINDA İDDİALARI REDDETTİ

Telefonla canlı yayına bağlanan Kahramanmaraşlı Mehmet Demir ise suçlamaları reddetti. Ticari bir işlem yaptığını savunan Demir, “Ben emlakçıyım, al-sat işi yapıyordum. Şerife Hanım sattı, ben aldım. Rayiç bedel hesabına yatırıldı, kalan kısmı ise elden ödendi. Konuya ilişkin mahkeme süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

