Muğla'da 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, okul tuvaletinde yere yığıldı. Kronik kalp hastası olduğu öğrenilen çocuk kurtarılamadı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda, 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüste fenalaşarak lavaboya gitti.

Bir süre sonra okul tuvaletinde yerde bulunan öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kronik kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Öykü Şenli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere öğretmenleri, arkadaşları ve eğitim camiasını hüzne boğdu.

