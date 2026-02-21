İstanbul’da Hacıosman Metro İstasyonu’nda raylara atlayan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.G. hayatını kaybetti. Genç kızın olaydan önce arkadaşına “Size layık olmadım” mesajı attığı ortaya çıkar

Olay dün saat 16.45 sıralarında İstanbul'da Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.G. metro yaklaştığı sırada raylara atladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

ATTIĞI SON MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından A.G'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NTV'nin haberine göre, polisin yaptığı incelemede genç kızın arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığı ortaya çıktı. A.G'nin mesajında “Kardeşim ben size layık olmadım” diye yazdığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

