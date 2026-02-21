Anadolu Ajansı
21 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! Faile yardım eden şüpheli tutuklandı
Aydın'da 21 yıl önce işlenen cinayette dosya yeniden açıldı. Katil zanlısına yardım eden şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2005 yılında Hüseyin Kuş tabancayla vurularak öldürüldü. Kuş'un ölümünde fail V.D'yi o dönem olay yerine götüren şüphelinin belirlenememesi üzerine dosyayı yeniden açtı.
HER ŞEY YENİDEN İNCELENDİ
Bu kapsamda, eski deliller yeniden değerlendirildi, tanık beyanları tekrar alındı ve teknik veriler incelendi.
Şüphelinin S.D. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
