560 kilometrelik sınır hattı göç ihtimaline karşı beton duvar ve hendeklerle kapatılıyor, İHA ve SİHA’lar ile 7 gün 24 saat gözetleniyor.

İran’a yönelik muhtemel ABD saldırısının bölgeyi istikrarsızlığa sürüklememesi için elinden geleni yapan Ankara, kendi sınırlarını korumak için de güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. İran sınırında göç ihtimaline karşı insanlı keşif uçakları, İHA ve SİHA’lar ile 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme yapıyor. Ankara, Millî Savunma Bakanlığından AFAD’ına tüm kurumlarıyla ABD’nin hava saldırısı durumunda İran’dan gelecek muhtemel mülteci dalgasına önlemek amaçlı çeşitli senaryoları masaya yatırdı.

SINIR 7/24 İZLENİYOR

560 kilometrelik Türkiye-İran sınır hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu gerçekleştirildi. 380 kilometre Modüler Beton Duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetleri de tamamlandı. Mevcut 7x7 (7 metre derinliğinde 7 metre genişliğinde) hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları ise devam ediyor. Hudut birlikleri, yasa dışı geçişleri, kaçakçılık ve muhtemel terör sızmalarına karşı sınırı sürekli kontrol altında tutuyor.

TÜRKİYE’DE ABD ÜSSÜ YOK

İran’ın kendisine saldırılması durumunda bölgedeki ABD üslerine misilleme yapacağını açıklamasının ardından kamuoyunda “İncirlik” ve Kürecik” algısı oluşturuldu. İncirlik’in ABD’nin değil, Türkiye’nin üssü olduğunu belirten güvenlik kaynakları, Malatya’nın Kürecik Radar üssünün de bir NATO üssü olduğuna dikkat çekti. İran’ın NATO’yu karşısına almayacağı belirten kaynaklar, İran’dan Türkiye’ye yönelik bir saldırının olmayacağına işaret ediyor.

