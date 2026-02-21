Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğine gelirken ABD basını, İran’a yapılacak saldırının nasıl gerçekleştirileceğini yazdı. Buna göre ABD sınırlı şekilde başlatacağı saldırıyı operasyonun gidişatına göre artıracak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı kararını 10 ila 15 gün içinde vereceğini duyurmasıyla Orta Doğu yeni bir büyük savaşın eşiğine geldi.

İran’a yapılacak saldırı planı hazır! ABD bombardımanı kademeli olarak arttıracak

TRUMP: KISITLI SALDIRI DÜŞÜNÜYORUM

Tansiyonun yükseldiği dönemde Trump yeni bir açıklamada daha bulundu. Trump, bir gazetecinin “İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap olarak “İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran çevresine konuşlandırdığı unsurlarıyla bir günde en az 125 ayrı bombardıman düzenleyebileceği belirtiliyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran’a saldırıların sınırlı olarak başlayacağını yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, birkaç gün içinde düzenlenebilecek ilk saldırıda bazı askerî noktanın veya hükûmet tesisinin hedef alınacağını söyledi. Tahran’ın bu ilk saldırının ardından Washington’ın taleplerini yerine getirmemesi hâlinde operasyonun kapsamının aşamalı olarak genişletileceğini belirtti. Uzmanlar da, böyle bir yığınağın Trump’a İran’ın dini lideri Ali Hamaney haricinde çok sayıda hedefe saldırı imkânı sunduğuna dikkati çekti.

LINCOLN BİR GÜNDE 125 BOMBARDIMAN YAPABİLİR

Yaklaşık 1 aydır Arap Denizi’nde görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki taarruz grubunda F-35 Lightning II ile F/A-18 Super Hornet tipi uçakların da aralarında bulunduğu 9 filo yer alıyor. Lincoln’ün günde en az 125 bombardıman görevi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi. USS Gerald R. Ford öncülüğündeki ikinci uçak gemisi grubunun ise Doğu Akdeniz’e yönelmesinin beklendiği ifade edildi. Dünyanın en büyük uçak gemisi olarak gösterilen Ford, geçen ay Karayip Denizi’nde Venezuela lideri Nicolás Maduro’ya yönelik bir operasyon sonrasında bölgeden ayrılmıştı.

İran’a yapılacak saldırı planı hazır! ABD bombardımanı kademeli olarak arttıracak

İSRAİL’DE KIRMIZI ALARM

Gerilim artarken İsrail’de hastaneler muhtemel İran saldırısına karşı acil duruma geçti. Hastalar, servislerde yer açılması için taburcu edildi. Sağlık personeline de yurt dışı yasağı getirilirken hastanelerde ek doktorlar görevlendirildi.

GRAHAM: GEMİLER BOŞUNA GİTMİYOR

Öte yandan ABD’li Senatör Lindsey Graham, İran’la ilgili ABD kararının verildiğini belirtti. Graham “Bütün bu gemiler yılın bu zamanında hava güzel olduğu için buraya gelmiyor. İran’a karşı askerî bir müdahaleye ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Tarife yetkisi elinden alınan Trump yargıya ateş püskürdü: Başka alternatifleri kullanacağız

İNGİLTERE’DEN ABD’YE VETO

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yönelik muhtemel saldırılarda Diego Garcia’daki askerî üssü kullanabileceklerini ifade etmesiyle yeniden gündeme gelen Hint Okyanusu’ndaki üssün kullanımına onay gelmedi. İngiltere Hükûmeti Sözcüsü “Operasyonel konular hakkında yorum yapmıyoruz. ABD ve İran arasında İngiltere’nin de desteklediği devam eden siyasi bir süreç var. İran, asla bir nükleer silah geliştirmemeli ve bizim önceliğimiz bölgenin güvenliği” dedi. Diego Garcia Adası’nda 1970’li yıllardan bu yana ABD’nin stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu bir askerî üs bulunuyor. Uzun süredir yürürlükte olan anlaşmaya göre ABD, askerî operasyonlar gerçekleştirmeden önce İngiltere’nin egemen askerî üslerini kullanmak için öncelikle izin istemek zorunda.



Haberle İlgili Daha Fazlası