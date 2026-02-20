ABD Başkanı Donald Trump, İran'a 'sınırlı bir saldırı' düzenlemeyi düşündüğünü söyledi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin gölgesinde savaş söylemleri de gündemdeki yerini koruyor.

İran'a yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump "İran'a sınırlı bir saldırıyı değerlendiriyorum" dedi.

Trump, bir gazetecinin "İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak "İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

ÇİN'E GİDECEK

Donald Trump'ın 31 Mart'ta Çin'e gideceği, ziyaretin 2 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor....



Haberle İlgili Daha Fazlası