40’tan fazla ülkede iç savaş, darbe, maden yağmacılığı ve uyuşturucu trafiğinde paralı askerler kullanılıyor.

YILMAZ BİLGEN - Dünya genelind birçok iç savaş, darbe, kanlı çatışma, petrol, altın, maden yağmacılığı ve uyuşturucu trafiğinde küresel güçlerin aparat olarak kullandığı paralı askerlerin hâlihazırdaki sayısı iki milyona ulaştı. Uzmanların “suç deposu”, “küresel haydutlar” olarak tanımladığı paralı askerler 40’tan fazla ülkede aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

Konunun uzman isimlerinden emekli Albay Ali Coşar, öncelikle Gazze’de siyonist rejimin açıkladığı 55 bin lejyoner olmak üzere Ukrayna, Irak, Latin Amerika ve Afrika kıtasında binlerce lejyonerin küresel emperyalizm için çalıştığını söyledi.

Ali Coşar “Bugüne kadar farklı coğrafyalarda onlarca rejim paralı askerler eliyle devrildi. Egemen emperyal güçler eliyle kurulan Blackwater ve Wagner gibi onlarca sözde güvenlik şirketi, nizami ordularla doğrudan yapılamayacak sayısız darbe, işgal ve iç karışıklıkta başrol oynadı. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya başta olmak üzere birçok ülke bu yolu uzun yıllardır bu paramiliter güçleri hukuk dışı müdahalelerde kullanılıyor. Bazıları eski asker olan ancak aralarında çok sayıda potansiyel suçlu, sadist kişilik bu şirketler tarafından istihdam ediliyor. Dünya genelinde Ruanda, Latin Amerika, Sudan, Bosna, Irak, Afganistan, Somali ve Gazze gibi birçok cephede işlenen vahşette bu problemli kişilikler vardı. Yine zayıf rejimlerde darbe aparatı olarak kullanıldılar. Bir tür vekil güç olarak hâlen onlarca ülkede aktif durumdalar. Bazı hükûmetler cezaevlerinden katliam işlesin diye çıkarıp bu suçluları cepheye sürüyor. İşsiz güçsüz, sadist ruhlu, insan öldürmeye odaklı binlerce kiralık katil bu yollarla kriz bölgelerine taşındı. Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya dâhil birçok ülkede rejimler bu haydutlar eliyle değiştirildi. Perde arkasında olan egemen güçler için lejyonerler tam anlamıyla suçlarını örtme aparatıdır. Birleşik Devletler, Fransa, Belçika, Hollanda ve İngiltere gibi ülkeler yanında Ruslar da Wagner ve benzeri güvenlik şirketleri kurarak Afrika ve Suriye sahasında etkin oldu. Bunlara Orta Doğu’da Birleşik Arap Emîrlikleri dâhil oldu ve hâlen Yemen, Sudan, Somali ve Libya gibi ülkelerde İsrail’le iş birliği hâlindeler” dedi.

KÜRESEL BİR MESELE

Gazetemize konuşan bir diğer uzman isim Prof. Dr. Ahmet Keser “Lejyonerler eliyle ülkelerin geleceğiyle oynanıyor. Yer altı ve yer üstü kaynakları sömürülüyor. Şehirler harabeye çevrilerek milletlerin istikbali çalınıyor. Sömürgeci aktörler, lojistik hizmet ve güvenlik adı altında legal görünümlü bu şirketlerin topladığı suça meyilli tiplerle uluslararası sayısız suç işliyor. Altın madenleri, petrol, gaz ve değerli maden yatakları, tarihi eserler, müzeler bu şirket personelleri tarafından yağmalanıyor. Emperyal devletlerin acımasız maşasına dönüşen lejyonerlerin en belirgin niteliği ise sınırsız suç işleme potansiyelleri. Bunu bir sürek avı gibi görüyorlar. Suriye’de, Bosna’da, Irak, Kosova, Afganistan, Afrika, Latin Amerika’da iç savaş çıkarmada ve uyuşturucu trafiğini yönetmede bunlar kullanıldı. Güvenlik-lojistik ismi altında şuanki sayıları 2 milyona yaklaştı. Basit bir ada ülkesinde kayıtlı ancak arkasındaki güç ya ABD ya diğer Batılı devletler. Çünkü tüm kirli işlerini bunlara gördürüyorlar” dedi.

