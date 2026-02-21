Kırıkhan’da kanlı saldırı: Konteynerdeki aileyi yaylım ateşine tuttu! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım hayatını kaybederken eşi ve kızı ağır yaralandı.
Acı olay Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. M.D. isimli şahıs Yıldırım ailesinin yaşadığı konteynere silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, anne Cemile Yıldırım hayatını kaybederken 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Haber alınamayan çiftin evinde esrarengiz olay! Biri ölü, diğeri baygın bulundu
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi.
Baba ve kız evladının tedavileri hastanede devam ederken anne Cemile’nin cansız bedeni morga götürüldü.
Polis ekiplerinin, silahlı saldırı düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.