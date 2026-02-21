Karaciğer naklinin ardından 16 gün sonra taburcu edilen Ufuk Özkan, sağlığına kavuşmasının ardından organ bağışını hayatının misyonu haline getireceğini açıkladı.

Geçirdiği karaciğer nakli ile yeniden hayata bağlanan oyuncu Ufuk Özkan, nakilden 16 gün sonra taburcu oldu. 11 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşan Özkan, organ nakli farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğini söyleyerek “Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum” dedi.

“HAYATTA OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ”

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donörü ve meslektaşı Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi.

Özkan “Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dinî açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor” diye konuştu.

DÜNYANIN DUALARLA DÖNDÜĞÜNE ŞAHİT OLDUM

Sanatçının doktoru Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Hastalığı ve ameliyatı süresince herkesten iyi dileklerini ve dualarını aldığını söyleyen Özkan “Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası