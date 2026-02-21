Deutsche Messe AG’nin Türkiye yapılanması Hannover Fairs Turkey (HFT), geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Hannover Fairs MENA ofisiyle Avrupa–Orta Doğu–Kuzey Afrika hattında yeni bir entegrasyon modeli kurdu.

ÖNDER ÇELİK - Küresel sanayi ve ticaret akışlarında yaşanan yön değişimi sebebiyle Hannover Fairs MENA yapılanmasını hayata geçirdiklerini ifade eden Hannover Fairs Turkey & MENA Genel Müdürü Mehtap Gürsoy, “Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hızlanan üretim yatırımları, devlet destekli sanayi dönüşüm programları ve bölgenin küresel tedarik zincirlerinde üstlendiği yeni rol, bu yapılanmanın kurulmasını kaçınılmaz hâle getirdi. Avrupa pazarındaki doygunluğa karşılık MENA coğrafyasında yeni üretim üsleri, lojistik merkezleri ve teknoloji yatırımları hızla öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Gürsoy "Bu denklemde rolümüzü aldık. MENA yapılanmamızı kurarak fuarcılığı bölgesel bir etkinlik formatının ötesine taşıdık. Avrupa–Türkiye–MENA hattında yıl boyunca çalışan, sürekliliği olan bir ticaret ve iş birliği mekanizması oluşturduk. Attığımız bu adım, firmaların yeni pazarlara erişimini hızlandırırken, bölgedeki sanayi dönüşümünün daha sağlıklı ve planlı ilerlemesine de katkı sağladı” dedi.

Hannover Fairs Turkey & MENA olarak 6 uluslararası fuar ve dört confex planladıklarını anlatan Gürsoy, şöyle konuştu:

19–22 Mayıs’ta Messe Frankfurt ortaklığıyla İstanbul TÜYAP’ta Automechanika Istanbul 2026’yı, 10–13 Haziran’da İFM’de WIN EURASIA’yı, 22-24 Ekim’de ise İFM’de Messe Düsseldorf ortaklığı ile Ankiros Fuarımızı gerçekleştireceğiz. 29 Eylül–1 Ekim’de Kazablanka’da Industrial Transformation Africa’yı, 30 Kasım–2 Aralık’ta ise Riyad’da Industrial Transformation Saudi Arabia’yı düzenleyeceğiz. Ayrıca, ISK-SODEX’i 16–19 Kasım’da Riyad’da ISK-SODEX Saudi olarak gerçekleştirecek; böylece Orta Doğu pazarında sektör için yüksek katma değerli iş ve büyüme fırsatları sunacağız.



