Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, yoğun meme dokusunda klasik mamografinin yetersiz kalabildiğini belirterek yapay zekâ destekli Otomatik Meme Ultrasonu’nun (ABUS) erken tanı oranlarını artırdığını söyledi.

Her 8 kadından birinde görülen meme kanserinde erken teşhis şansını artıran yeni bir teknoloji, taramalarda yeni bir dönemi başlatıyor.

Ağrısız, radyasyonsuz ve yapay zekâ destekli görüntüleme teknolojisi, doku yoğunluğundan dolayı gözden kaçan lezyonları daha net ve objektif şekilde yakalamayı sağlıyor.

Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, klasik tarama yöntemleri ile yoğun meme dokusuna sahip hastalarda tümör teşhisinin zor olduğunu belirterek “Yeni geliştirilen Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS), memeyi otomatik ve üç boyutlu olarak tarayarak objektif görüntüler oluşturuyor. Yoğun memelerde klasik mamografi ile bazı lezyonlar doku içinde gizlenebiliyor. ABUS bu alanları çok daha net gösteriyor. Bu da erken tanı oranlarını anlamlı şekilde yükseltiyor: ABUS, mamografinin alternatifi değil, tamamlayıcısı” dedi.

