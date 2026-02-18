İhlas Haber Ajansı
4. evre kanser hastasıydı, çocukları feci şekilde buldu
Sakarya’da 4’üncü evre kanser hastası olan 61 yaşındaki kadın, çocuklarının ihbarı üzerine adrese giden ekiplerce evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay Karasu ilçesine bağlı Kabakoz mahallesi 810 sokak üzerinde bulunan binanın 2’nci katında meydana geldi.
KANSER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
4’ncü evre kanser hastası olduğu öğrenilen Dilek Eyvaz’dan (61) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
CESEDİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, içeri girdiklerinde Eyvaz’ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında kadının cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR