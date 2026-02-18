TÜİK, 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 58 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı 2 milyon 913 bin kişi oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %49,1

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %49,1 oldu. Bu oran erkeklerde %66,7 iken kadınlarda %31,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5

İşgücü, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,5, kadınlarda ise %35,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %14,9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,8, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %59,3'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi, hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %13,8'i tarım, %20,0'ı sanayi, %6,9'u inşaat, %59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %29

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %29,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,7 olarak tahmin edildi.

