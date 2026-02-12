İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
6 gündür kayıp olarak aranıyordu! Zihinsel engeli Musa Çam ölü bulundu
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Musa Çam, sulama kanalında ölü bulundu. Ekipler 52 yaşındaki Çam’ın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Özetle
Yaşam
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 7 Şubat'ta kaybolan 52 yaşındaki zihinsel engelli Musa Çam, 6 günlük arama sonucunda sulama kanalında ölü bulundu.
- 52 yaşındaki zihinsel engelli Musa Çam, 7 Şubat'ta İslahiye'de kayboldu.
- Yakınları kayıp başvurusunda bulunarak polis ve jandarmayı bilgilendirdi.
- Ekipler, KGYS kameralarını inceleyerek arama çalışması başlattı.
- Arama çalışmalarının 6. gününde sulama kanalında ölü bulundu.
- Musa Çam'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan ve yüzde 65 zihinsel engeli bulunan 52 yaşındaki Musa Çam, 7 Şubat tarihinde sırra kadem basmıştı.
KAYIP OLARAK ARANIYORDU
Çam’a ulaşamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kayıp Musa Çam için ekipler arama çalışmaları başlatmıştı.
SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU
Kurulan özel ekip ilçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemişti. Arama çalışmalarının 6. gününde kayıp zihinsel engelli Musa Çam, sulama kanalında ölü bulundu.
Olay yerine giden ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, Musa Çam’ın cenazesi, incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
