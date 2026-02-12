Elazığ’da bir vatandaş, sipariş ettiği dürümün içine sakalından ve göğsünden kopardığı kılları koydu. Daha sonra o kılları bahane ederek ücreti ödemeden lokantadan çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sularında lokantaya giden bir şahıs dürüm siparişi verdi. Gelen çiğköfte dürümünü inceleyen vatandaş, sakalından kopardığı kılları dürümün içerisine koyarak çiğköfte ustasına gösterdi.

Lokantada mide bulandıran olay! Dürümün içine kıl koydu, ücret ödemeden gitti

YAPTIĞI MİDE BULANDIRDI

Ustanın "Kıl nerede?" sözleri üzerine arkasını dönen vatandaş, bu sefer de göğsünden kopardığı kılı peçeteye koyarak ustaya gösterdi. "Yeni bir dürüm yapalım" teklifine kulak asmayan vatandaş, ücreti ödemeden işletmeden çıktı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KIL NEREDE DİYE SORUNCA GÖĞSÜNDEN KOPARIYOR"

Dün akşam saat 22.00 gibi bir müşterinin geldiğini belirten işletme sahibi Nurullah Aydemir, "Geldiğinde gereksiz bir samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Böbrek hastasıyım, taş düşürüyorum' diyerek, 'Lavaboyu kullanabilir miyim?' dedi. Biz de izin verdik. Ben dışarı çıktım, o esnada çalışan arkadaştan bir dürüm sipariş etmiş. Burada standart dürümler yapıyoruz fakat onun dışında istekleri olmuş. Arkadaş dürümü yaparak kendisine vermiş. Ben çıkarken bana gelerek elemanı kötüleyerek dışarı çıktı. Ben gelip kamera kaydına baktım. İzlerken dürümü hiç yemeden sakalını çekip içerisine koyuyor, görüntülerde görünüyor. Bunu bahane sunarak çöpe atmak istiyor. Arkadaş 'Değişelim' falan diyor ama kabul etmiyor. Arkadaşımız, 'Kıl nerede?' diye sorduğunda arkasını dönerek göğsünden çekip peçetenin içerisine koyarak gösteriyor” dedi.

Şaşkına çeviren olayla ilgili konuşmasına devam eden Aydemir “Biz şaşırdık açıkçası. Bir dürümün peşinde değiliz, ihtiyacı olana veriyoruz. Bir insan neden öyle bir şey yapar. İsraf oldu. Ücreti ödemedi, su almıştı, onun da ücretini eksik ödemiş" şeklinde konuştu.

