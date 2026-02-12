Sosyal medyanın tanınan ve TikTok fenomeni olan ‘Çağlaca’, son canlı yayınıyla gündeme oturdu. Yayında, oğluyla yaşadığı sorunlardan bahseden fenomen, çocuğunun devlet korumasına alınmasını istediğini belirterek, “Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin” çağrısında bulundu. Skandal ifadeler tepki çekti.

TikTok adlı platformda tanınan 'Çağlaca', açtığı son canlı yayınla sosyal medyada çok konuşuldu.

SÖZLERİNE TEPKİ GELDİ

Oğluyla yaşadığı problemlerden bahseden isim “Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin” dedi. Bu sözler yanında bulunan bir adam tarafından sert bir şekilde karşılık buldu. Yanındaki kişi Çağlaca’nın açıklamalarına tepki göstererek, “Sen kime derdini anlatıyorsun? Bana anlatman lazım, sen oturmuşsun oraya” dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medya kullanıcıları da yaşananlara kayıtsız kalmadı. Yayının kısa sürede paylaşılmasıyla birlikte, yorumlar adeta ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar, “Anne olmak ehliyete tabi olmalı, nokta” ve “Oğlum gerçekten bu anneden kurtulsun” şeklinde sert eleştirilerde bulunurken, bazıları ise “Bunları ünlü yapan kesim, eserleriniz ile gurur duymalısınız” yorumlarıyla olaya farklı bir açıdan bakmayı tercih etti.

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal çağrı yapan kadının konuşmaları sosyal medyada infiale neden oldu.

