PlayStation’ın merakla beklenen State of Play etkinliği için tarih açıklandı. 2026’nın ilk yayını, PS5’e gelecek oyunlar ve yeni duyurularla 60 dakikadan uzun sürecek bir yayınla oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Sony, PlayStation oyuncularını yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yaptı. Şirket, 2026’nın ilk State of Play yayınının tarihini ve yayın saatini açıkladı. Etkinlikte PS5 için geliştirilen yeni oyunlara dair güncellemeler ve sürpriz duyuruların yer alması bekleniyor.

STATE OF PLAY NE ZAMAN?

State of Play yayını 12 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek. Yayın Yeni bir State of Play yayını, 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'de geliyor. Yayın, PlayStation’ın resmi YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Etkinliğin 60 dakikadan uzun süreceği açıklandı. Sony’nin açıklamasına göre yayın İngilizce olacak ve Japonca altyazı seçeneği de sunulacak.

State of Play ne zaman? 2026nın ilk yayını duyuruldu

2026 İLK STATE OF PLAY ETKİNLİĞİ DUYURULDU

2026’nın ilk State of Play etkinliğinde, PlayStation Studios projelerinin yanı sıra üçüncü taraf ve bağımsız (indie) oyunların da yer alacağı düşünülüyor. Sony henüz resmi bir oyun listesi paylaşmasa da oyun dünyasında beklentiler oldukça yüksek. Özellikle uzun süredir güncelleme beklenen projeler için yeni fragmanlar ve çıkış tarihleri gündemde.

Sosyal medyada Marvel’s Wolverine, Marathon ve Horizon evreninde geçen çok oyunculu proje gibi yapımların adları öne çıkıyor. Ancak bu projelere dair henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor. Etkinliğin, Sony’nin 2026 oyun takvimi hakkında daha net bir tablo sunması bekleniyor.

State of Play ne zaman? 2026nın ilk yayını duyuruldu

