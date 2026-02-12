Hatay'da 2 ve 4 yaşlarındaki yeğenlerine oyun hamuru alan Zübeyde Kahraman hayatının şokunu yaşadı. Hamurun içinden cam parçacıklarının çıktığını belirten genç kadın, yeğeninin elinin cam parçacığıyla zarar gördüğünü söyleyerek yetkililere seslendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan Zübeyde Kahraman, yeğenlerine oyun hamuru almak için İskenderun ilçesinde bir işletmeden sipariş verdi.

HAMURUN İÇİNDEN CAM PARÇALARI ÇIKTI

Sipariş ettiği oyun hamurunu teslim alan Kahraman, 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerine oynamaları için oyun hamurunu verdi ve 'Teyze bu oyun hamurlarının içinde neler çıktı baksana' sözleriyle karşı karşıya kaldı. Kahraman, oyun hamurlarını incelediğinde ise içlerinde cam parçacıkları olduğunu fark etti ve cam parçacıklarını çıkardığı anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

YEĞENİNİN ELİNE ZARAR VERDİ

Yeğeninin eline zarar veren cam parçacıklı oyun hamurunu satın alan vatandaşların benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını ve internetten gördüğünü söyleyen Kahraman, firmanın denetlenmesini istedi.

"CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR"

Yeğenlerine aldığı oyun hamurunu incelerken içlerindeki cam parçacıklarını gördüğüne şaşırdığını söyleyen Zübeyde Kahraman, "Yeğenlerime oyun hamuru almak istedim. Sipariş yoluyla İskenderun'dan bir işletmeden getirttim. Oyun hamurlarını 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerime verdim. Ben de o arada işlerle uğraşıyordum. Yeğenlerim oyun hamuruyla oynarken 9 yaşındaki yeğenim oyun hamurundaki cam parçacıkları görüp yanıma geldi. Yeğenim, ‘Teyze, bu oyun hamurlarının içinde neler çıktı baksana' dedi. Yeğenim tedirginlik ve korku içinde yanıma geldiğinde oyun hamurunu incelemeye başladım. Bu oyun hamurunu aldığımız firmayı araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Firma adına yazılmış yorumlara baktığımda çok şikayet olduğunu gördüm. Oyun hamurunun içinde ciddi yaralanmalara sebep olacak şekilde katı ve kesici cam parçacıkları vardı. Oyun hamurunun içinde çıkan cam parçacıkların o anlarını video kaydına aldım. Oyun hamurunun içinde çok cam parçacıkları vardı yarısını çıkarıp atmıştım. Bu oyun hamurunu yapan firmanın denetlenmesini istiyorum" dedi.

"FİRMANIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Yeğenlerinin oyun hamuruyla oynarken cam parçacıkların ellerini yaraladığını ifade eden Zübeyde Kahraman, "Oyun hamurun içinde bu şekilde çıkması üretim mi yoksa firma hatası mı bunu öğrenmek istiyorum. Yeğenlerim habersiz oyun hamurlarıyla oynarken avucunda sıkarken cam parçacıkları yeğenimin elini çizip kanama olmuştu. Bütün çocuklarımızın geleceği için bu tür şeylerin kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu çocukların ellerinde daha güvenli ürünler ellerinde olmalı. Bu konuda yetkililer büyük hassasiyet göstermelerini istiyorum. Çünkü cam parçacıkları çok ciddi yaralanmalara sebep olabilecekler şeyler. Oyun hamuru belirli yaşlardaki çocukların el becerilerin gelişmesi açısından önemli ürün ve bunun içinde ailelerin alırken çok dikkat etmesi gerekiyor. Hangi marka veya hangi oyun hamuru alacaklarını iyice gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu sorumlu firmanın da kesinlikle böyle bir oyun hamurunun içinde cam kesicilerin parçacıkların olması akıllara zara veriyor. Gerçekten ciddi yaralanmalara ve travma oluşturuyor. Bu nedenle firmanın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

