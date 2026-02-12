TÜBİTAK, 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında yapılan başvuruların sonuçlarını duyurdu. Proje yürütücüleri, 4006 TÜBİTAK Destekleme Programı değerlendirme sonuçlarını http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilirler.

TOKİ tarafından düzenlenen 4006-A ve 4006-B projelerine yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Yapılan duyuruda; "4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı’nın 12. dönem 4006-A ve 4006-B çağrılarına yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

166 BİN BAŞVURU YAPILMIŞTI

12. Bilim Fuarları kapsamında; çağrı metinlerinde bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin öncelikli alanları doğrultusunda belirlenen 63 tematik konu ve 12 ana alan çerçevesinde 11.055 okul tarafından toplam 166.176 proje başvurusu yapılmıştı.

58.117 proje destek alacak! 4006 TÜBİTAK Destekleme Programı başvuru sonuçları açıklandı

58 BİN 117 KİŞİ HAK KAZANDI

Süreç sonucunda 8.683 okuldan 133.550 proje değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazandı. Söz konusu projeler, 1.175 dış danışman (akademisyen ve uzman) tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme süreci sonucunda, 81 ilde bulunan 3.715 okuldan ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan 58.117 proje desteklenmeye hak kazandı.

SONUÇLAR ONLİNE GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Proje yürütücüleri, değerlendirme sonuçlarını https://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden hesaplarına giriş yaparak görüntüleyebilirler.

12. Bilim Fuarları için fuar dönemi 2 Mart - 31 Mayıs 2026 olarak planlanmıştır. Proje yürütücüleri "Bilimiz" sayfasından giriş yaparak fuar tarihlerini 23 Şubat 2026 tarihine kadar değiştirebilirler.





Haberle İlgili Daha Fazlası