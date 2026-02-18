Edirne’de debisi 149 metreküp saniyeye yükselen Tunca Nehri taştı. Sarayiçi tamamen sular altında kaldı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı ve çevresi göle dönerken, tarihi köprülerin kemerlerine kadar su yükseldi.

Edirne ve Bulgaristan’da günlerdir etkili olan yağış, nehir debilerinde rekor artışı beraberinde getirdi. Gece yarısı saniyede 80 metreküp seviyesinde olan Tunca Nehri’nin debisi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık iki kat artış göstererek 149 metreküp saniyeye ulaştı. Devlet Su İşleri verilerine göre yükselişin devam etmesi beklenen nehir, tarihi Sarayiçi bölgesini adeta göle çevirdi.





Taşkının en çok etkilediği nokta olan Sarayiçi’nde, tarihi Er Meydanı’nın girişleri, pehlivan heykellerinin bulunduğu meydan ve sosyal alanlar tamamen suyla kaplandı. Nehir üzerindeki tarihi köprülerin kemer seviyelerine kadar yükselen su, bölgedeki bankları ve ağaçları da yuttu.

Tunca Nehri taştı, Er Meydanı sular altında kaldı

