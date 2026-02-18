Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda nakil operasyonu geçirdi. Ameliyat sürecinde yaşadığı duygusal bir anı paylaşan Özkan, yıllar önce destek verdiği bir öğrencinin, nakil sırasında kullanılan tıbbi cihazların sorumlu müdürü olarak görev aldığını belirtti.

Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tedavi gördüğü hastanede 11 saat süren bir organ nakli ameliyatı geçirdi. Operasyonda Özkan’ın bir dönem birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık donör oldu. Ameliyatın başarılı geçtiği bildirildi.

Nakil operasyonunda sürpriz karşılaşma! Ufuk Özkan’ın iyiliği yıllar sonra önüne geldi

YILLAR ÖNCE DESTEK VERDİĞİ ÖĞRENCİSİYMİŞ

Ufuk Özkan, ameliyat sırasında görevli sağlık ekibinden birinin yıllar önce destek verdiği öğrencisi Mahir olduğunu belirterek duygusal anlar yaşadı. Mahir’in organ nakillerinde kullanılan tıbbi cihazların başında müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ameliyatın ardından paylaşım yapan Özkan paylaşımında şunları söyledi:

“Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. Hikayemizi zaten biliyorsunuz. 2013 yılında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenciydi. Zaman geçiyor, dünya çok küçük. Ama iyiliği 'iyilik bulayım' diye yapmayacaksın. Aradan 12 sene geçiyor, bakıyorsun o çocuk senin ameliyatında kullanılan makinelerin başındaki müdür olmuş. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler yapmışız. Şimdi o bana destek oluyor. Bazı şeyler gerçekten anlatılmıyor. Organ bağışı hayat kurtarır. Herkes organlarını bağışlasın. Ben bağışladım, herkes bağışlasın. Bizim ülkemizde oranlar yüzde 15'lerde, yerlerde. Olacak iş değil. Hayat kurtarmaya devam.”

