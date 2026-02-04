Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın yaklaşık 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından Özkan’ın kardeşi Umut Özkan sağlık durumunun iyi olduğu bildirerek “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara” dedi.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören Ufuk Özkan, dün karaciğer nakli ameliyatına alındı. Organ Nakli Bölümü’nden yapılan açıklamada, operasyonun sorunsuz şekilde tamamlandığı ve oyuncunun durumunun stabil olduğu belirtildi.

Ufuk Özkan 11 saatlik ameliyattan çıktı! Kardeşi müjdeyi paylaştı

OPERASYON SORUNSUZ GEÇTİ

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek yer aldı. Prof. Dr. Onur Yaprak, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığını ifade ederek, Özkan’ın geceyi yoğun bakımda geçireceğini, ertesi gün uyandırma sürecinin planlandığını söyledi. Yaprak, yoğun bakım süresinin bir ya da iki gün, hastanede yatış süresinin ise iki ila üç hafta arasında olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yaklaşık üç yıldır Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini belirten Prof. Yaprak, ameliyat süresince sanatçıya destek olan sevenlerine teşekkür etti.

Ufuk Özkan 11 saatlik ameliyattan çıktı! Kardeşi müjdeyi paylaştı

11 SAATLİK AMELİYATTAN ÇIKTI

Operasyonun 10–11 saat sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Murat Dayangaç ise hem verici hem de alıcı ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini, zorlu geçen sürece rağmen sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi. Doç. Dr. Cenk Şimşek de ameliyat sonrası sürecin yakından takip edileceğini belirterek, şu an için herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

"HABERLER HARİKA ÇOK ŞÜKÜR"

Öte yandan Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, iyi dileklerini iletti. Özkan paylaşımında “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmişler olsun” dedi.

Ufuk Özkan 11 saatlik ameliyattan çıktı! Kardeşi müjdeyi paylaştı

Haberle İlgili Daha Fazlası