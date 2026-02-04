Fenerbahçe, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferini KAP'a bildirdi. Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu. Bu sezonun kalan bölümü için Kante’ye 5 milyon 500 bin avro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon avro ücret ödeyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

KANTE'NİN ALACAĞI ÜCRET AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu.

Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante’ye 5 milyon 500 bin avro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon avro ücret ödeyeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN KAP BİLDİRİMİ

Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir." denildi.

FENERBAHÇE'NİN 7. FRANSIZ OYUNCUSU

Fenerbahçe'nin devre arası kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu N'Golo Kante, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki yedinci Fransız futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi'yle güçlendirirken, forvete de Sidiki Cherif takviyesini yapmıştı. Uzun süredir görüşme halinde olunan N'Golo Kante'yle de anlaşmaya varan Fenerbahçe, deneyimli futbolcuyla orta sahasına bir takviye daha yapmış oldu.

Kante, Fenerbahçe tarihinin yedinci Fransız oyuncusu olurken, sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 5 ismin 3'ünün Fransız olması da dikkati çekti.

