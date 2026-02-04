İran ile ABD arasında İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen görüşmeler Tahran'ın talebiyle Umman'a taşındı. ABD, Tahran'ın Umman açıklamasının aksine görüşme yerinin net olmadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio "İranlılar cuma günü görüşmek istiyorsa hazırız. Görüşmelerde balistik füze konusu da olmalı. Görüşmelerin yapılacağı yer henüz belli değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlenen nadir mineraller toplantısının başında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Müzakere yeri ikilemi! İran 'Umman'da' derken, ABD'den 'Belli değil' açıklaması

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Trump ve Xi aylar sonra ilk kez telefonda görüştü

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİ NEREDE YAPILACAK?

Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek, "Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor." diye konuştu.

ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası