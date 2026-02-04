Millî Eğitim Akademisi’nde sözleşmeli olarak görev alacak eğitim personelinin haftalık ders yükümlülükleri ve unvana göre değişen ücret tavanı belli oldu.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Akademisi bünyesinde istihdam edilecek eğitim personeline ödenecek ek ders ücretlerinin üst sınırı ve ders yükümlülükleri belli oldu. Akademide görev alacak eğitim personelinin haftalık ders saatleri ve alacakları ücretler unvanlara göre farklılık gösterecek.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanına sahip personel haftada asgari 10 saat ders vermekle yükümlü olacak. Bu unvanlardaki eğitimcilere, zorunlu ders saatini aşan görevleri için derslerin fiilen yapılması şartıyla, haftada en fazla 20 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

Başöğretmen, uzman öğretmen ve diğer eğitim personeli ise haftada asgari 15 saat ders vermekle yükümlü olacak. Bu grupta yer alan personele, 15 saati aşan ders görevleri için yine fiilen yerine getirilmesi koşuluyla haftada en fazla 15 saate kadar ek ders ücreti verilecek.

Ek ders ücretleri, unvana göre belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanacak. Buna göre ders saati başına ödenecek göstergeler şöyle:

Profesör: 320 gösterge

Doçent: 270 gösterge

Doktor öğretim üyesi: 220 gösterge

Diğer eğitim personeli: 160 gösterge

Ücret ödemeleri yalnızca fiilen gerçekleştirilen ders görevleri üzerinden yapılacak.

PERSONEL ALIM DUYURUSU ŞUBAT AYINDA

Millî Eğitim Akademisi’nde sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin resmi duyurunun şubat ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.

