İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin hakkında karar verildi. Ankara'da gözaltına alınan fenomen tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek’ suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek’ suçlarından tutuklandı.

