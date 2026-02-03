İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelinin “fuhuş” ve “uyuşturucu” iddialarıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk işlemlerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

MÜKREMİN GEZGİN KİMDİR?

1998 yılında Ankara’da doğan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, TikTok videolarıyla adını duyurdu. Özellikle TikTok’ta paylaştığı bazı içeriklerle büyük ilgi gören Gezgin, platformda 1,6 milyon takipçiye ulaşırken, Instagram’da ise 416 bin takipçi sayısına sahip.

Haberle İlgili Daha Fazlası