Fenerbahçe'de N'Golo Kante şoku yaşanıyor. Fransız yıldızın sarı-lacivertlilere imzasına karşılık Al-Ittihad'a gidecek Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan kulübü, federasyonun verdiği ek sürede evrakları tamamlamadı. Hem Faslı golcünün hem de Kante'nin transferi gerçekleşmezken; taraftarın tepkisi üzerine Fenerbahçe'den açıkama geldi.

Al-Ittihad forması giyen 34 yaşındaki yıldız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için haftalardır büyük çaba sarf eden ve bu transfer için Faslı santrforu Youssef En-Nesyri'yi takasta kullanmayı planlayan Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan'dan kötü haber geldi.

N'Golo Kante

KRİZİN SEBEBİ: AL-ITTIHAD EVRAKLARI HATALI GİRDİ

Fenerbahçe, Kante transferine ait belgeleri TMS'ye (FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi) zamanında yükledi. Al-Ittihad ise En-Nesyri transferine dair bilgileri hatalı yükledi. Ek sürede Al-Ittihad yine evrakları doğru şekilde yüklemedi ve süre doldu.

Fenerbahçe, Al-Ittihad ve Kante, Suudi Pro Lig’den özel izin ve süre uzatımı talep etti. Bu isteğe olumlu geri dönüş olmadı. Söz konusu gelişme sonrası Kante'nin Fenerbahçe'ye. En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferi iptal oldu.

Youssef En-Nesyri

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: HAYAL KIRIKLIĞINI ANLIYORUZ

Sarı-lacivertli kulüpten gerçekleşmeyen iki transfer hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Al Ittihad Kulübü ile N’Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri’yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür. Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır. Bu sürecin camiamızda oluşturduğu hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

