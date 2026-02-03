Muğla’nın Milas ilçesinde 38 yaşındaki Özlem Arslan, boşanma aşamasındaki eşi tarafından işe giderken sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Arslan’ın imdat çığlıkları ve “yandım” diye feryadı yürekleri dağladı.

Korkunç olay, sabah saat 06.00 sıralarında Hamdi Mergen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen N.A. isimli kocası tarafından yolda önü kesildi.

Özlem Arslan cinayetinin görüntüleri çıktı! “Yandım” feryadı tüyleri diken diken etti

SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Yaklaşık 1.5 saat 2 çocuğunun annesini bekleyen N.A. eşinin önünü kesip bir süre konuştuktan sonra onu bıçaklamaya başladı. Çocuklarının annesini defalarca bıçaklayan N.A. talihsiz kadın aldığı bıçak darbelerinden sonra hareketsiz kalıp yere yığılınca bırakıp gitti.

KAÇARKEN DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirip bir çöp konteynerine attıktan sonra izini ve üzerindeki cinayet delilerini yok etmeye çalıştığı öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından Bodrum Mumcular'da yakalanan katil zanlısının işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

‘İMDAT’ VE 'YANDIM' ÇIĞLIKLARI HER YERİ İNLETTİ

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, talihsiz kadının çocuklarının babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olayda önce imdat diye çığlıklar atıp çevredekilerden yardım isteyen kadının, kendisini bıçaklayan boşanma aşamasındaki kocasına yapma diye yalvardığı, aldığı bıçak darbelerinin ardından da 'yandım' diye feryat ettiği duyuldu.

