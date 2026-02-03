Survivor’ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar, sezonun ilk iletişim ödülünü kazanacaklarını öğrenince çok duygulandı. Yarışmacılar, sevdiklerinden mektup alacaklarını duyunca kimden mektup almak istediklerini açıkladı. O anlar sırasında özellikle Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın’ın sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Survivor’da iletişim ödülü öncesinde ve sonrasında duygusal sahneler yaşandı. Yarışmacılar, ailelerine ve yakınlarına duydukları özlemi dile getirirken gözyaşlarına engel olamadı.

Survivor’da gözyaşları sel oldu! Murat Arkın’ın Cüneyt Arkın ile ilgili sözleri duygulandırdı

“BEN BABAMDAN MEKTUP İSTİYORUM”

Murat Arkın ise vefat eden babasına dair özlemini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben babamdan mektup istiyorum, yapabilir misiniz? Onun dokunduğu kağıdı koklamak istiyorum. Eğer inansam yapabileceğinize, bu parkuru yakarım, onları parçalarım. Hiçbir şey duramaz önümde.”

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Ödül oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu ve iletişim ödülünü Ünlüler takımı kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası