Galatasaray'da 2016-2018, Fenerbahçe'de 2018-2021 tarihlerinde top koşturan Tolga Ciğerci, 33 yaşında Almanya 3'üncü Lig ekibi FC Energie Cottbus'a transfer oldu.

Ülkemizde sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir FK, Ankaragücü ve Sivasspor formaları giyen Tolga Ciğerci, Avrupa'da transferin son gününde Almanya 3'üncü Lig takımlarından FC Energie Cottbus ile sözleşme imzaladı.

"BEKLEYİŞ SONA ERDİ"

FC Energie Cottbus, son resmi maçına 11 Mayıs 2025 tarihinde Sivasspor'la Süper Lig'de çıkan Tolga Ciğerci'nin transferini "Bekleyiş sona erdi" mesajıyla duyurdu.

Tolga Ciğerci yeni takımına imzayı attı

TOLGA CİĞERCİ'NİN KARİYERİ

Wolsburg altyapısından yetişen gurbetçi futbolcu, Borussia M'gladbach ve Hertha Berlin formaları da giydi. Kariyerinde toplam 374 maça çıkan Ciğerci, bu karşılaşmalarda 40 gol ve 24 asistlik skor katkısı verdi.

