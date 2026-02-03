Aydın’da sivil trafik denetiminde yolcu otobüsünde seyir halindeyken cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Sivil Otobüs Denetimi' programı kapsamında şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Kasım 2025 tarihinde Aydın-Nazilli/İzmir ile İzmir/Aydın-Nazilli seferlerini yapan yolcu otobüslerinde, yolculuk süresince sivil olarak görev yapan trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde, otobüs sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi.

Yolcu gibi otobüslere bindiler, kural ihlalini affetmediler

Karayolları Trafik Kanunu’nun 73/C maddesi kapsamında seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak, 78/1-A maddesi kapsamında ise emniyet kemeri kullanmamak ihlallerinden otobüs sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

