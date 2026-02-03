Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Yeraltı dizisi gerek kadrosu gerekse konusuyla sosyal medyaya konu oldu. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, Yeraltı dizisinin yayın gününü araştırıyor. Peki, Yeraltı dizisi hangi gün oynuyor?

İzleyiciyi derin ve etkileyici bir hikayeye ortak edeceği iddiasıyla yola çıkan "Yeraltı" 28 Şubat 2026 tarihinde izleyici karşısına çıktı. İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin kalp ile akıl arasında verdiği mücadele, dizinin duygusal omurgasını oluştururken; “Yeraltı”, suç dünyasının gölgesinde filizlenen, bedeli ağır ama vazgeçilmez bir aşk hikâyesini ekrana taşıyor.

YERALTI DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisinin yayın günü başlangıçta pazartesi olarak planlanmış, ancak son anda çarşamba gününe alınmıştı.



YERALTI DİZİSİ KONUSU

“Yeraltı”, merkezine yalnızca gerilimi değil, sürükleyici bir aşk hikâyesini alan güçlü bir dram. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali (Deniz Can Aktaş), cezaevine düştüğünde kendini Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı kartellerinden birinin ortasında bulur. Ancak asıl ölümcül yüzleşme üç yıl sonra özgürlüğüne kavuştuğunda başlar: Haydar Ali’nin hâlâ unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın karısıdır.



