İzmir’de girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.'yı bıçakla öldüren şüpheliler, evden çaldıkları eti yerken yakalanmıştı. Cinayete ilişkin bir iddia tüyler ürpertti. Hırsızlık planını, öldürülen Erdinç K.’nın oğlunun yaptığı iddia edildi. İddiaları reddederken, şüphelilerin mahalleliye güvenlik kameralarını da sorduğu ortaya çıktı. 4 şüpheli tutuklandı. İşte korkunç detaylar…

İzmir’in Konak ilçesinde 25 Aralık 2025'te tüyler ürperten bir olay yaşandı. 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan 81 yaşındaki Erdinç K. Bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin aydınlatılması için oluşturulan ekip, olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntüyü inceledi.

Bir yandan da öldürülen Erdinç K’nın eşi ve mahallenin ifadelerine başvuruldu. Toplanan deliller değerlendirilirken, kan donduran bir iddia ise dikkat çekti.

Çelik kasa cinayetinde kan donduran iddia! Planı oğlu mu yaptı?

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İncelenen görüntüler sonrasında şüphelilerin kimliği tespit edildi. Olay günü zanlılardan A.M.S. (19) ve H.Ş.'nin (42) eve girdiği, diğer 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı ve 2'sinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin evin bahçesindeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar ile evdeki buzdolabından etleri çalarak ayrıldıkları yer aldı.

Tekrar eve giren şüphelilerin evin bir odasındaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, eşiyle birlikte evde bulunan Erdinç K.'nın seslere uyanarak durumu fark ettiği ve hırsızları engellemek istediği öğrenildi.

PLANI OĞLU MU YAPTI?

Maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K.'nın (46) mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere evde babasına ait çelik bir kasada altın ve para bulunduğunu söylediği kasayı çalmak için plan yaptıkları iddia edildi.

A.M.S.'nin Erdinç K.'yı göğsünden bıçakladığı, kasayı almayan şüphelilerin kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

KAMERALARI SORMUŞLAR

Öte yandan şüphelilerin olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını esnafa sordukları da belirlendi.

ÇALDIKLARI ETLERİ YERKEN YAKALANDILAR

Düzenlenen baskında şüpheliler A.M.S, H.Ş, H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A. (52) ile maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y. olay günü çaldıkları etleri saklandıkları adreste pişirip yedikleri sırada gözaltına alındı.

OĞLU, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Maktulün oğlu Ş.Y.K, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddetti. Cinayet zanlısı A.M.S.'nin ise hırsızlık planını Ş.Y.K. ile H.Ş.'nin birlikte yaptıklarını, maktulü kasayı almalarına direnmesi üzerine bıçakladığını iddia etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

